"Quando dico che un giocatore è forte va preso subito. Adesso Gatti è un giocatore della Juventus. Per questo dobbiamo migliorare sulla comunicazione. Raramente escono giocatori di questo livello dalla C o dalla B". Queste le parole di Ivan Juric, allenatore del Torino, sul colpo mancato dai granata: quel Federico Gatti rivelazione del Frosinone in Serie B che ha firmato con la Juventus.