L'allenatore del Verona, Ivan Juric, ha parlato a Dazn nel post-partita della sfida persa contro il Napoli.



DUE CALCI PIAZZATI - "Il Napoli ha vinto su due calci piazzati. I ragazzi hanno fatto una partita splendida, anche se non siamo riusciti a concretizzare le occasioni. Dovevamo far gol. Il Napoli ha tirato poco o nulla, solo alla fine. Resto dispiaciuto perché i ragazzi meritavano un altro risultato".



EPISODI E POLEMICHE - "Sul gol il calcio d'angolo non c'era, sul nostro gol invece Zaccagni la colpisce con la mano. E' stata una partita così, pensiamo alla prossima".