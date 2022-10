In conferenza stampa, Ivanha parlato così di: "E' un top lo ha dimostrato facendo un salto di qualità andando dal Toro alla Juve, non è il massimo della vita, ma sono felice per lui. Guadagna molto di più e gioca la Champions. Voleva andare via l'anno prima e poi è diventato il miglior difensore della A. Ora gioca in maniera diversa, dovremo fare movimento perché se gli stai vicino ti mangia. Andare alla Juve è stata una scelta giusta per la sua carriera".