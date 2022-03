Quello che è avvenuto ieri a Torino in occasione del contatto tra Belotti e Ranocchia sta generando un dibattito inaudito. Tantissime le polemiche da parte del mondo non di fede interista e tra queste non potevano mancare anche quelle dell'allenatore granata, Ivan Juric, il quale ha anlizzato cosi l'episodio.



'L'ennesimo errore ai nostri danni, dal Venezia al rigore non fischiato con l'Inter. Quello che è accaduto è completamente inaccettabile, giustamente ne ha già parlato il direttore Vagnati. Non si è capito perché non è stato fischiato. Rimane il fatto che andare 2-0 in quel momento avrebbe cambiato tutto'.