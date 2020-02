La vittoria del suo Verona contro la Juventus è stata una consacrazione definitiva. Ivan Juric sta facendo, davvero, il campionato più sorprendente della Serie A, trascinando gli scaligeri neopromossi e con un mercato quasi a zero, verso un'insperato sogno chiamato Europa. Così, sull'allenatore croato, sono piombate anche le prime attenzioni di squadre più illustri, che hanno visto con piacevole stupore la sconfitta della Juventus sabato scorso. Come riporta Sky Sport, il Napoli starebbe pensando proprio all'ex Genoa per sostituire Gennaro Gattuso, qualora il rapporto non continuasse oltre la fine di questa stagione.