Così Ivan Juric parla del Torino e della Juventus: "Noi marchiamo molto a uomo, andremo avanti così come al solito. Gli scontri Bremer-Vlahovic o chi ci sarà saranno tutti scontri importanti, così come lo sarà quello dall'altra parte tra il nostro attaccante e i loro difensori".



"Nel calcio è un po' tutto esagerato ma è bello anche per questo. Le ultime due partite non abbiamo fatto bene, dopo il Sassuolo avevo sensazioni diverse. La squadra ha giocato meno bene e si deve accettare, è comunque un momento in cui dobbiamo dare un segnale chiaro, cercare di vincere non per una questione di entusiasmo, perché quello ce l'abbiamo, ma per noi stessi".