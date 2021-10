Le parole dia Dazn: "Un grandissimo primo tempo, potevamo avere più qualità e fare più male alla Juve. Loro hanno accelerato nel secondo tempo, noi dobbiamo adattare i giocatori e non è il massimo e poi questa cosa la risenti. Nel calcio si pagano tutti gli errori, anche quelli durante la settimana, che come società potevamo gestire meglio. Ci mancano diversi giocatori, vengono a mancare i cambi. Bene tante cose, dobbiamo alzare il livello tecnico. Dispiace perché per lunghi tratti è stata una partita ottima. Ci manca un po' di conoscenza del gioco, nel primo tempo dominavamo sulla sinistra, poi bisognava cambiare e noi non abbiamo ancora questa lucidità. Arriverà con il tempo. Possiamo fare di più, non abbiamo tanto tempo di lavorare durante la settimana. Comunque giocavamo contro la Juve, che ha grandissime qualità, bisogna essere realisti. Nel primo tempo dovevamo fare gol, quando dominavamo"