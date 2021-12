Ivansi rivolge ae non solo dopo la vittoria delsul: "Io penso che sono il più grande aziendalista che c'è, basta vedere cosa abbiamo fatto a Verona. I giocatori che abbiamo preso li abbiamo presi per crescerli e venderli. Senza praticamente fare investimenti ma scegliendo bene i giocatori. Accetto che vengano i giovani e mi piace creare una prospettiva diversa. Per le squadre medie è l'unica cosa da fare. Io chiedo il concetto e non i giocatori. Non penso esclusivamente al risultato ma alla programmazione per crescere, anche la società che ha tutto per crescere, dal pubblico al presidente. Ci voleva più coraggio e mi auguro che il presidente mi creda, che non penso a me stesso e che penso alla società. Lì ci scontriamo. La squadra è ottimma, mancano alternative per crescere e in certe cose dovevamo fare meglio".