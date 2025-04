Julio Cruz rivela: 'Sentivamo più la rivalità con la Juventus che con il Milan'

AFP/Getty Images

L’ex attaccante di Lazio e Inter, Julio Ricardo Cruz, è intervenuto ai microfoni di Radio TV Serie A per analizzare la sfida di ritorno tra Bayern Monaco e Inter, valida per la Champions League. Un match che mette a confronto due dei migliori centravanti del panorama europeo: Harry Kane e Lautaro Martinez.“Tra Kane e Lautaro scelgo il secondo”, ha dichiarato Cruz, sottolineando la preferenza per l’attaccante argentino, oggi capitano nerazzurro. L’ex bomber ha poi aggiunto un elogio inaspettato per Marcus Thuram: “Conoscevo le sue qualità, ma non pensavo potesse raggiungere questi livelli”, evidenziando la crescita esponenziale del francese nel corso della stagione.

Cruz ha anche ricordato le sfide più sentite vissute da calciatore, e non ha avuto dubbi: “La partita che avvertivamo come più importante era quella contro la Juventus, non ci sono dubbi. Nonostante il derby contro il Milan, la sfida contro i bianconeri era quella più sentita nell’ambiente”.Parole che confermano quanto il “Derby d’Italia” rappresenti, per chi ha vissuto l’Inter da dentro, molto più di una semplice partita.