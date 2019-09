Julio Cesar, ex portiere dell'Inter, ha parlato a margine della cerimonia per il Fifa "The Best" anche della lotta scudetto, che coinvolge i nerazzurri con Juve e Napoli. Queste le sue parole, riportate da Sky Sport: "Il derby è andato bene, da quando ho smesso di giocare è la terza volta che vengo a vederlo e li abbiamo vinti tutti, questo è un buon segno non solo per la vittoria ma anche per la situazione in classifica. Mourinho come Conte? È difficile accostarli, perché io ho lavorato solo con uno dei due. Però sono stato vicino alla squadra in ritiro, in Cina e a Singapore, Conte è uno tosto e che lavora sulla perfezione, i risultati si vedono in campo. Secondo me l'Inter è l'unica squadra in Italia che può togliere lo scudetto alla Juve, perché hanno preso un ottimo allenatore e Lukaku e ora hanno un atteggiamento vincente".