La lotta scudetto si accende, con la sfida del weekend tra Juventus e Inter. A proposito di questo ha parlato l'ex portiere dell'inter. Julio Cesar. Il brasiliano ha parlato in esclusiva a footballnews24.it. Ecco le sue parole su campionato e le sfide che verranno: "Sì è vero, l’Inter non vince il campionato da molto tempo, ma credo che la società abbia fatto motlo bene a prendere Antonio Conte, è un allenatore vincente. Handanovic è il portiere più forte della Serie A. Juve? In Italia, i bianconeri sono senza nessun dubbio la squadra da battere. Lazio? Per quello che la squadra di Inzaghi ha dimostrato nel corso di questi mesi credo proprio di sì, possono vincerlo".