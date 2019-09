Julio Cesar, storico portiere dell'ultima Inter vincente, ha parlato di scontro al vertice sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Intervistato dalla rosea, l'ex portiere brasiliano ha parlato delle possibilità dei nerazzurri di insidiare la Juventus per il titolo, soffermandosi anche su come i dubbi su Conte in casa interista trovino poco senso, visti i primi risultati sul campo: "Dopo 8 anni sarebbe anche l’ora. Tanti avevano dubbi su Conte, forse per il passato juventino. Discorsi senza senso: è un grande professionista e la maglia non c’entra. È un top"