L'ex portiere dell'Inter Julio Cesar ha parlato di questa prima parte di precampionato dei nerazzurri. Impossibile non fare un accenno al passato di Antonio Conte: ​"Abbonamenti sold out? E’ un segnale importante. Diciamo così: i tifosi il loro lavoro lo stanno facendo... Certo, è una responsabilità per i giocatori. Ed è anche una risposta a chi diceva che avrebbero mal visto l’arrivo di Conte per il suo passato juventino. Nel calcio contano i risultati, questa è la verità: se il tecnico porta i trofei, i tifosi saranno con lui sempre, funziona così".