La calciatrice della Juventus Women, Julia Grosso, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di JTV, dove ha parlato di quello che è stato il suo rinnovo di contratto annunciato ufficialmente nella giornata di oggi.



SUL RINNOVO- 'Aver rinnovato con la Juventus significa tantissimo per me, qui mi sento come a casa, con il coach, con lo staff, con le compagne, con tutti. I tifosi sono fantastici, qui mi sento parte di una famiglia. Mi piace lo stile della squadra, mi piace tutto. Per me è davvero un onore essere qui. In squadra lavoriamo tutte duramente, ed essere qui e vedere come si lavora… È bellissimo aver vinto Scudetto e Supercoppa, ora ci aspetta la finale di Coppa Italia. Lavoriamo tutte duramente e sono contenta di far parte di questa famiglia'. OBIETTIVI FUTURI – 'Il mio obiettivo è vincere più trofei possibili, qui c’è una cultura vincente. Voglio crescere come calciatrice e voglio che la squadra continui a crescere. Voglio dare il mio contributo. Ho tanti obiettivi e voglio perseguirli'.



RICORDO PIU' BELLO – 'Il ricordo più bello è stata la partita con il Sassuolo. Sono entrata dalla panchina e c’era un clima stupendo. Eravamo tutte felici per la vittoria e sono stata contenta di aver vissuto quel momento'.