Jugovic: 'Tudor? Ha dato la scossa. Ma Conte conosce la Juventus e sa come si vince'

Getty Images

Vladimir, a Gazzetta, parla così do Lazio-Juventus.«La Juventus si gioca di più della Lazio: se i bianconeri non vanno in Champions, la stagione sarà fallimentare. A inizio anno, invece, c’erano altre aspettative sui biancocelesti. Ma io farei attenzione alla Roma e a Ranieri, che si sta confermando un allenatore esperto. Un pareggio non basta né alla Lazio né alla Juve».«Punto sulla qualità di Zaccagni e sul turbo di Thuram, davvero un gran bel centrocampista. Chi dei due si imporrà di più, trascinerà i compagni al successo».

«Punterei sulla Juventus perché quando si alza la pressione la mentalità e il dna del club fanno la differenza. Non dovesse arrivare quarta la Juventus, spero la spunti la Lazio».«Dusan è stato acquistato dalla Juventus per fare la differenza, ma spesso ha trovato difficoltà. Viste queste statistiche, fossi nella Lazio non starei troppo sereno. Il futuro di Vlahovic? Ha tanta gente che lo consiglia, non ha bisogno del mio parere».- «È il bomber con cui Giuntoli ha festeggiato lo scudetto a Napoli: bisogna fidarsi di lui».- «Tudor ha dato la scossa e speriamo raggiunga l’obiettivo Champions. Antonio, però, è un top mondiale e conosce come nessun altro la Juve e come si vince».