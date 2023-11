Come racconta Gazzetta, chissà che a Federiconon facciano bene anche le parole di Vladimir, compagno ai tempi della Sampdoria di papà. «In lui rivedo Enrico, ha il gol nel sangue come il padre, tornerà presto a segnare». Va detto che Fede non nasce come attaccante, ma come esterno. E solo da questa stagione è stato lanciato con continuità nel ruolo di punta. Deve, insomma, imparare ciò che papà faceva naturalmente sin da ragazzino.