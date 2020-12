Vladimir Jugovic, eroe della Champions del 1996 con la Juventus, ha parlato alla Gazzetta dello Sport, rispondendo ad alcune domande tra speranze attuali e passato.



Jugovic, la Juve attuale può replicare o è troppo presto?

«Un club così grande non può permettersi di partire senza l’obiettivo di vincere. E a Torino, giustamente, funziona così. Detto ciò, ci sono alcuni aspetti da tenere in considerazione».



In primis, l’allenatore.

«Esatto. Se cambi, non è facile iniziare forte: ci vuole tempo, la rosa è ancora in costruzione e ci sono anche alcuni giovani. In ogni caso, sono fiducioso. E sposo l’idea di dare fiducia a un ragazzo come Andrea, uno che ha fatto la storia bianconera».



I pro e i contro di affidarsi a un tecnico al debutto.

«Difficile, da esterno, rispondere. Posso pensare che abbiano fatto questa scelta per dare una svolta e tracciare una linea divisoria con le gestioni precedenti: è una novità intrigante, credo lo sia anche per i tifosi».



Le sue favorite in Europa?

«Faccio fatica a individuare una padrona assoluta, questa sarà una Champions molto particolare e non escludo delle sorprese. Poi certo: da ex della Juventus, spero di vederla trionfare».



Cosa è mancato, con Allegri e Sarri, per arrivare in fondo?

«Il nostro gruppo era certo di farcela, uscivamo dagli spogliatoi convinti di portare a casa la partita. Quella convinzione fu determinante per i nostri risultati: c’era assoluta fiducia, sia in noi calciatori che nell’ambiente in generale. Nell’Europa che conta, d’altronde, è così: se non sei convinto al 100%, vai a casa. Per questo, contro l’Ajax nel 1996, non sbagliai quel rigore».



La mediana è stato criticata.

«Ho sentito per la poca esperienza, per il fatto che alcuni giocatori siano ancora giovani. Parlano di Bentancur, un classe ’97: ha 23 anni, un’età che non posso più considerare “verde”. Poi ognuno ha i propri gusti e non mi va, essendo un ex, di giudicare il singolo: se la società ha scelto certi uomini, vuol dire che li considerava, e li considera tuttora, forti. Da Juventus».



CR7 e Ibra non si fermano...

«Ma sa cosa le dico? Non è assolutamente una bella notizia. Nessun dubbio, e ci mancherebbe, sul valore di questi campioni, ma se un 35enne e un 39enne fanno ancora la differenza, beh... significa che le nuove generazioni sono in ritardo. Non è un buon segno per i giovani, ai quali consiglio di dare di più. Ai miei tempi c’era una competizione incredibile per lo scudetto e le italiane raggiungevano le finali europee. Il calcio è cambiato: all’epoca Cristiano e Zlatan sarebbero stati dei top, al pari di molti altri...».