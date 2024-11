L'ex centrocampista della Juventusha detto la sua sulla squadra di Thiago Motta in vista della sfida di questa sera contro il- "Koopmeiners si sbloccherà, ma attenzione al Lille. La Juventus in Champions contro una squadra francese mi fa tornare in mente il mio goal al Nantes. Il Lille ha battuto Real Madrid e Atletico, la Juve è avvisata. Ma se vinci queste partite, a maggior ragione in trasferta, ne esci più consapevole e forte. La squadra di Motta ha la qualità per riuscirci, lo ha già dimostrato a Lipsia. Punto su Koopmeiners, si sblocca e segna il suo primo goal in bianconero. Se mi rivedo in lui? I paragoni non mi piacciono troppo. La posizione in campo è simile, ma io alla sua età avevo già vinto due Coppe dei Campioni fra Stella Rossa e Juve".- "Vlahovic è partito bene e ha segnato 8 goal, ma nella storia della Juve si entra con i trofei. David bell’attaccante: non mi stupisce che piaccia alle big italiane e nemmeno che giochi nel Lilla, da anni miniera d’oro anche grazie al lavoro svolto in passato dall’ex ds Campos, ora al Psg. Campos aveva visto giusto anche su David. Ma il Lilla ha anche altri talenti e in panchina c’è Genesio, uno che quest’anno ha battuto Mourinho, Ancelotti e Simeone".- "Yildiz ha talento e deve approfittare dell’opportunità: è al posto giusto nel momento giusto e con la squadra ideale per esplodere. Conceicao è un talento moderno, tutto dribbling e uno contro uno. Diciamo che un portoghese in squadra porta bene: noi avevamo Paulo Sousa nella Juve 1996. Antonio Conte primo in campionato è un cliente scomodo, parliamo di uno che ha vinto tanto. Non mi sentirei troppo sereno con Conte al comando, però spero che la Juve dopo la vittoria di Udine prosegua la rimonta e possa lottare per il titolo fino alla fine".





