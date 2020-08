Transitato per due anni nella Juventus di mister Lippi, tutti lo ricordano soprattutto per la rete decisiva dagli 11 metri che decise la lotteria dei rigori della finale di Champions League 1995-1996 contro l'Ajax. Parliamo del centrocampista serbo Vladimir Jugovic, che in quella stagione era appena arrivato alla Juve dalla Sampdoria. Quello che pochi ricorderanno è che Jugovic, nove mesi prima del rigore dell'Olimpico, aveva segnato il primo gol del campionato bianconero, sbloccando le marcature in quello che sarebbe stato un 4-1 inflitto alla Cremonese. Come segnò? (Ri)scopritelo nel video diffuso dalla Juve sui social, che vi riproponiamo qui nella gallery!