Juventus, UFFICIALE il rinnovo di Gianmarco Di Biase

Chi è Gianmarco Di Biase

Gianmarcoha ufficialmente rinnovato il suo contratto con lafino al 30 giugno 2027, confermando così la fiducia del club bianconero nel giovane talento classe 2005.L’attaccante, attualmente in prestito alla Pergolettese, ha fatto il suo debutto tra i professionisti il 2 febbraio scorso nel girone A di Serie C. Arrivato alla Juventus all'inizio del 2023, ha impressionato nella prima parte della stagione con l'Under 20, totalizzando 23 presenze, 10 gol e 5 assist. Numeri che hanno messo in evidenza le sue qualità offensive e il potenziale per emergere nel calcio italiano.

Il rinnovo fino al 2027 rappresenta un chiaro segnale della Juventus nel voler puntare su Di Biase per il futuro. Il club continua così la sua strategia di valorizzazione dei giovani talenti, garantendo loro un percorso di crescita sia all’interno del settore giovanile sia attraverso esperienze in prestito tra i professionisti.Per Di Biase, il passaggio alla Pergolettese è un’opportunità preziosa per accumulare esperienza e affinare le sue capacità, con l’obiettivo di tornare alla Juventus ancora più maturo e pronto per nuove sfide in bianconero.