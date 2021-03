Il match di pranzo di domenica sarà nientemeno che la sfida-scudetto tra Juventus Women e Milan. Una partita che si gioca sul campo, ma potrebbe disputarsi anche sul mercato nei prossimi mesi. Oggi Tuttosport fa il punto della situazione relativa ai contratti femminili bianconeri in scadenza: ci sono 4 giocatrici che ancora non hanno trovato l'accordo per il rinnovo. E su due di esse, Laura Giuliani e Valentina Cernoia, ci sarebbe proprio l'interesse del Milan, oltre che della Roma e di alcuni club spagnoli. C'è poi la situazione di Linda Sembrant, che potrebbe tornare in Svezia. Infine tiene banco la situazione di Barbara Bonansea, il più "mediatico" di questi rinnovi ancora in attesa.