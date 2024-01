La Juve, tramite il proprio sito ufficiale, dedica spazio anche a Gianluca Frabotta, che in questa sessione di mercato si è trasferito dal Bari al Cosenza in Serie B.Passato dalalnel corso di questa sessione di mercato di gennaio, Gianlucasi è inserito sin da subito nel migliore dei modi all’interno dei meccanismi di gioco della squadra calabrese - protagonista già nella vittoria casalinga contro il Venezia della scorsa settimana con un assist e ancor di più decisivo nel successo a Bolzano. È lui infatti a firmare il gol che vale tre punti contro il Sudtirol, grazie a una grande conclusione di sinistro da 25 metri su cui Poluzzi non riesce a intervenire, portando così il Cosenza a quota 27 punti in classifica inQuattro lunghezze in meno rispetto al Modena salito all’ottavo posto, che in questo weekend nel sentito e combattuto derby emiliano contro il Parma è riuscito a battere in maniera larga la prima della classe - vincendo 3-0 un match in cui è rimasto in campo per 90 minuti anche Alessandro. Il classe 2002 che la prossima settimana compirà 22 anni ha disputato un’ottima partita contro il miglior attacco della Serie B: un modo per festeggiare al meglio - con un po’ d’anticipo - il suo compleanno.