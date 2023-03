GOOOOAAAALLL KENAN YILDIZ POUR LE 3 ÈME BUT !



3-1 pour nos Espoirs

pic.twitter.com/3hUqM5tR8o — Joueurs Turcs (@JoueursTR) March 27, 2023

Maglia da titolare, per la prima volta, numero dieci sulle spalle ed esordio con gol. Una serata magica per Kenanche è andato in rete, sul finire del primo tempo, nel match amichevole tra Turchia Under 21 e i pari età del Kosovo.