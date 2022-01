Non sono mancate le ironie nel lunghissimo pre partita che ha accompagnato il big match tra Juve e Napoli, a rischio fino all'ultimo minuto a causa della situazione Covid. A lanciare una provocazione, quest'oggi, anche Giuseppe Cruciani, che si è espresso sarcasticamente sul suo profilo Twitter: "Tra le tante follie, c'è pure quella che tre giocatori del Napoli non possono giocare perché hanno fatto solo 2 dosi da più di 120 giorni e sono in quarantena da contatto. Facciamo talmente ridere il mondo che io a questo punto li metterei in campo con la mascherina".