Le parole dia Dazn:"Nel secondo tempo abbiamo giocato solo noi, pareggio che ci sta, anche se forse potevamo vincere. Dobbiamo dare tutto per entrare in Champions. Cosa mi ha detto Acerbi? Quello che succede in campo, resta in campo. Mi ha chiesto scusa perchè è andato oltre con le parole, ma poi ci siamo abbracciati. Mi ha chiesto scusa, va bene così, spero non accada più perchè è un ragazzo intelligente".