Juan Jesus contro il giornalista Biasin: 'Dillo senza piangere'. Botta e risposta sui social, cosa è successo

Getty Images

Clamoroso botta e risposta sui social tra Juan Jesus, fresco vincitore dello Scudetto con il Napoli, e il giornalista Fabrizio Biasin, dichiarato tifoso interista. Negli studi di Pressing, infatti, Alessio Tacchinardi ha posto una domanda a Biasin chiedendogli se questo campionato si poteva considerare perso dall'Inter.Biasin, dal canto suo, ha di fatto chiarito come dal suo punto di vista sia stata l'Inter a sprecare la grande occasione di vincere un altro Scudetto. Morale della favola, secondo Biasin è stata più l'Inter a perdere il campionato che il Napoli a vincerlo. Un commento che non è andato giù al difensore Juan Jesus.

L'attacco di Juan Jesus a Biasin

Juan Jesus risponde ai tifosi dell'Inter

La replica di Biasin

Un commento che non è andato assolutamente già a Juan Jesus, col brasiliano che ha risposto sui social sotto il video dell'intervento del giornalista., ha scritto Juan Jesus in uno dei commenti.La replica di Juan Jesus, ex nerazzurro, non è piaciuta affatto a molti tifosi dell'Inter che lo hanno accusato di irriconoscenza nei confronti del suo vecchio club.Il brasiliano ha così deciso di rispondere nuovamente, sempre tramite una story Instagram, con un lungo messaggio rivolto proprio ai tifosi dell'Inter:"A tutti i tifosi interisti che mi stanno scrivendo, e alcuni anche con toni fuori luogo, chiarisco subito: il mio commento ("ora dillo senza piangere" riferito alla frase "lo scudetto lo ha perso l'Inter" ndr) era rivolto a un giornalista, punto. Non accetto che si manchi di rispetto al nostro percorso e alle nostre vittorie. Ho sempre portato rispetto all’Inter, anche dopo tutto quello che è successo l’anno scorso. Ho fatto il mio dovere fino all’ultimo giorno e non ho mai sputato nel piatto in cui ho mangiato. Ma attenzione: il rispetto deve essere reciproco. Nel mio commento non c’è nessun attacco alla squadra e chi legge altro lo fa in malafede per creare polemica. Non permetto a nessuno di mettermi in bocca parole che non ho detto. Siate onesti e lucidi quando leggete. Io rispetto tutti, imparate anche ad accettare le sconfitte".Nel pomeriggio di domenica 25 maggio è arrivata su X la replica di Fabrizio Biasin a Juan Jesus."Caro Juan, hai fatto tutto tu e provo a dirti la mia. L’altra sera il buon Alessio Tacchinardi mi ha fatto una domanda: “Secondo te lo ha più vinto il Napoli o perso l’Inter?”. Mi sono permesso di dire che quota 82 punti, per banalissime questioni statistiche, è un’occasione persa per l’Inter, ma anche per il Milan, la Juve e pure l’Atalanta, ovvero le squadre che - a mio modo di vedere - avevano “in canna” gli 82 punti e non sono riusciti a metterli insieme. Sempre a Pressing ho fatto i complimenti al Napoli, li ho fatti anche qui un secondo dopo il fischio finale, li ho fatti pure a mia moglie napoletana che - giustamente - da venerdì mi prende un filo per il culo (il calcio è anche questa roba qua, un giorno le dai, quell’altro le prendi). Il Napoli è arrivato primo con merito e non c’è molto altro da dire, se non un paio di cose relative a questo “non-caso”: 1. Mi viene da pensare che tu non abbia ascoltato le mie parole e, forse, ti sia limitato a leggere un titolo. È un errore che commettono in tanti, non ti preoccupare. 2. Il tuo messaggio ha inevitabilmente innescato una serie di inutili e consueti “insulti social” con contorno di commenti agghiaccianti, li hai ricevuti tu ma moltissimi pure il sottoscritto, fidati (povera mamma mia…). Il tutto per cosa? Per niente. Caro Juan, non pensare a queste inezie, non creare casi che non esistono, goditi la vittoria, te la sei meritata e hai giocato anche ottime partite. Da ultimo, accetta un consiglio: tu dici che certi tifosi devono imparare a perdere e non ti accorgi che, forse, sei tu che non hai ancora imparato a vincere. Buona vita".