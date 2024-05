Presso il centro commerciale Jambo di Trentola Ducenta si tiene il convegno contro il razzismo. Ospite dell'evento Juan Jesus, difensore del Napoli. Del quale si ricorda l'episodio con Acerbi dello scorso 17 marzo durante Inter-Napoli. Queste le parole del calciatore: "Durante la partita ho pensato di lasciar stare perché ho una carriera pulita e non ho fatto polemiche. A differenza sua, ci sono diversi episodi. Nonostante tutto avevo tutelato lui. Però poi ha negato e passare per bugiardo non mi andava bene. Oggi stendo un velo pietoso. Io voglio essere d'esempio per i miei figli".