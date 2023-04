Come racconta il Corriere dello Sport, dall'Inghilterra è poi arrivato un pesante attacco alla Juve e al suo ex presidente, puntando il dito contro la Superlega oltre che sull'intera serie A. Così sulle righe del Guardian si scatena Tobias Jones: "La serie A è il parente povero degli altri maggiori campionati europei, con molti club che sprofondano nelle sabbie mobili dei debiti, con la posizione del club più famoso del campionato che dipende dai risultati legali, non sportivi. Con un prestito di 3,5 miliardi di euro da JP Morgan da dividere tra i club, il piano Superlega avrebbe spazzato via all'istante i problemi di liquidità della Juve".