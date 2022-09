In attesa delle formazioni ufficiali, che chiariranno se il duello sarà a distanza o meno, Jovic e Vlahovic sono pronti a sfidarsi "nella sfida" in. L'ex Real Madrid vuole riuscire dove Piatek (lo scorso anno) e Cabral (per ora) non sono ancora riusciti: raccogliere la pesante eredità di Dusan. E secondo Italiano può farcela. "Jovic - ha detto in conferenza stampa - ha tutto per mostrare e ripetere a Firenze ciò che ha fatto il suo connazionale. Ma credo che tutti gli attaccanti abbiano le capacità per segnare quanto l'anno scorso ha fatto Dusan".