Il ritorno di Luka Jovic in Serbia è diventato un caso nazionale. Il Primo Ministro del paese Ana Brnabic ha utilizzato parole durissime nei confronti dell'attaccante del Real Madrid rientrato dalla Spagna in piena emergenza coronavirus (e con le Merengues in isolamento). "Le nostre stelle del calcio, che guadagnano milioni, sono un esempio negativo perché ignorano le disposizioni di autoisolamento obbligatorio". Anche il presidente della Repubblica di Serbia usa toni durissimi: "Se dovesse lasciare il suo appartamento, verrà arrestato. Penso che si stia rammaricando di ciò che ha fatto, ma gli chiarirò che la vita della nostra gente è più importante dei suoi milioni".