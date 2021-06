C'era una volta Stefan Jovetic. Dal 2008 al 2013 l'attaccante serbo ha totalizzato 135 presenze e 40 gol con la maglia della Fiorentina, attirando anche l'attenzione della Juventus: "La tentazione di trasferirmi direttamente da Firenze a Torino non l’ho mai avuta. Non volevo tradire i tifosi della Fiorentina. Sono decisioni personali" racconta a Tuttosport Jovetic, oggi svincolato dopo la fine del contratto con il Monaco.



La Serie A però continua a seguirla da spettatore, e non ha nessun dubbio sulle qualità di Dusan Vlahovic, seguito con attenzione dai bianconeri: "Ha fatto benissimo con la Fiorentina e si parla di un interessamento della Juventus, mi rivedo in lui. Non mi stupisce che un top club come la Juve lo voglia: Vlahovic ha tecnica, velocità, forza fisica e senso del gol. E soprattutto sono convinto che, avendo 21 anni, abbia ancora notevoli margini di miglioramento. Anche se conosco bene Dusan grazie a un preparatore atletico che abbiamo in comune, Andreja Milutinovic, non mi intrometto. Penso che potenzialmente sia pronto per la Juve, però credo che forse a Torino giocherebbe meno rispetto allo spazio che ha alla Fiorentina, e quando si è giovani la priorità deve essere la continuità".