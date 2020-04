1









“Mi piacerebbe giocare ancora 7 o 8 anni, fino a 38. Firenze è la mia seconda casa, e per me è sempre un’opzione, mi piacerebbe. Sono stato benissimo 5 anni, ho tanti amici, ho già casa lì”. Parole e musica di Jovetic, ex Inter e Fiorentina. Una vita... contro la Juve, sì. Nonostante parecchi retroscena di mercato tornino ad accomunare il montenegrino proprio con il club bianconero. "Voglio precisare che la Juventus mi ha cercato più volte, e tante volte sarei potuto andare lì, ma per rispetto ai tifosi della Fiorentina non ci sarei mai andato, perchè so cosa vuol dire per i tifosi della Fiorentina la rivalità con la Juventus", la precisazione di Jovetic...