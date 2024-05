Altro problema fisico per Joshua, grande protagonista in questa stagione con ile finito nel mirino dellain chiave mercato. L'attaccante olandese si è infortunato al 73' della sfida poi vinta dai rossoblù contro il Napoli chiedendo subito il cambio, dopo il quale si è seduto sconsolato in panchina e, con la casacca, si è asciugato le lacrime che gli sono scese sul viso. Secondo quanto riferito da nel post partita , il problema dovrebbe riguardare il flessore sinistro, dove l'olandese ha accusato un fastidio: se la situazione dovesse rivelarsi seria, come sembra, il classe 2001 potrebbe aver già concluso la sua stagione, con il serio rischio di dover rinunciare agli Europei con l'Olanda.