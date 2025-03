Joshua Zirkzee fa goal e resta un'idea per la Juventus: le ultime verso l'estate

GETTY

Joshuaritrova il sorriso dopo il rigore sbagliato che aveva causato l'eliminazione delcontro ilin FA Cup. L'attaccante olandese ha segnato il gol del momentaneo vantaggio nella partita di andata degli ottavi di finale dicontro la. Al minuto 57, Alejandro Garnacho, obiettivo del Napoli nel mercato invernale, ha servito un assist rasoterra a Zirkzee, che con un destro preciso ha battuto il portiere Remiro. La Real Sociedad ha pareggiato poco dopo con un rigore di Oyarzabal, concesso per un fallo di mano di Bruno Fernandes rivisto al Var.

I numeri di Zirzkee

Zirkzee Juve, la situazione

Zirkzee, schierato come attaccante di destra nel tridente con Garnacho e Rasmus Højlund, è stato sostituito al 90' dal giovane Toby Collyer. Con questo gol, l'attaccante olandese ha raggiunto i 6 gol stagionali: 3 in Premier League, 1 in Europa League, 1 in FA Cup e 1 in Coppa di Lega, su 41 presenze per un totale di 1874 minuti. Nonostante un rendimento complessivo non straordinario, la sua annata migliore è stata quella al Bologna, con 12 reti sotto la guida di Thiago Motta, che ora allena la Juventus e resta un suo estimatore.La Juventus , infatti, è interessata a Zirkzee in vista del prossimo mercato estivo, come riporta calciomercato.com. L'attaccante, acquistato dal Bayern per 42,5 milioni di euro, è sotto contratto con il Manchester United fino al 2029, con opzione di rinnovo. Se il club bianconero dovesse qualificarsi per la Champions League, Cristiano Giuntoli potrebbe puntare su Zirkzee per rinforzare l'attacco, cedere Dusan Vlahovic e confermare Randal Kolo Muani in prestito.