Joseph Nonge lascia la Juventus: una clausola nel contratto con il nuovo club

Joseph Nonge lascia la Juventus: dove giocherà

Mentre la Juventus Next Gen si prepara ad accogliere Stefano Mangiapoco come nuovo portiere in vista della prossima stagione, un altro giovane talento sbocciato nella seconda squadra bianconera ha definito il proprio futuro calcistico. Si tratta di, centrocampista belga classe 2005, che nel corso della sua esperienza a Torino ha avuto modo di mettersi in mostra anche con la Prima squadra, collezionando quattro presenze complessive tra Serie A e Coppa Italia.Dopo aver maturato esperienze in prestito tra Francia e Svizzera – rispettivamente con il Troyes e il Servette – Nonge ha ora deciso di compiere un nuovo passo nella sua carriera accettando l’offerta del. Il trasferimento in Turchia rappresenta per lui un’opportunità per ottenere maggiore continuità e proseguire nel suo percorso di crescita a livello internazionale, lasciando così ufficialmente la Juventus.

La clausola nel nuovo contratto

Come riportato da Tuttosport, il club bianconero ha comunque deciso di tutelarsi in vista di un’eventuale esplosione del talento belga e si è riservata il 50% sulla sua futura rivendita, una mossa strategica che consentirà al club torinese di monetizzare grazie a Nonge. Una clausola che conferma la fiducia nelle potenzialità del centrocampista e l’attenzione della società verso la valorizzazione dei propri giovani, anche dopo la cessione.