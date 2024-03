Josephsi scusa con la. Il centrocampista classe 2005 ha rotto il silenzio sul suo profilo Instagram, dove si contano quattro post in tutto, esprimendo tutto il suo rammarico per ilcausato nel match di ieri sera contro il Napoli, decisivo per il risultato finale: "Ho commesso un errore mi assumo tutta la responsabilità, chiedo scusa ai miei compagni di squadra e ai tifosi. Grazie per il vostro supporto, tempo di resettare e rimanere concentrati sulla fine della stagione".Il giovane belga è stato sostituito da Massimilianodopo appena 13 minuti dal suo ingresso in campo, una mossa che a molti tifosi non è piaciuta.