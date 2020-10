Joselyn Cano è una delle star sui social. Americana di origini messicane, la modella ha quasi 13 milioni di follwers su Instagram. Chissà se tra loro ci sarà anche qualche juventino, perché Joselyn segue il calcio e in Italia ha occhi solo per la Juve e Cristiano Ronaldo; in Serie A è pazza del portoghese, in MLS il New York City e David Villa. In America la chiamano la "Kim Kardashian messicana", ha lavorato per le migliori marche di lingerie e costumi da bagno e il suo profilo Instagram è da urlo.



Clicca sulla gallery per vedere le migliori foto di Joselyn Cano