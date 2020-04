È da qualche giorno che girano rumors sul futuro di Cristiano Ronaldo, soprattutto dalla Spagna. Là, dove c’è un Real Madrid che lo riaccoglierebbe a braccia aperte. Il difensore del Lille Josè Fonte, compagno di nazionale dell’attaccante della Juventus, ha parlato a TalkSport: “So che ama Madrid, questa è una cosa certa. Ed è chiaro che ami anche il Real Madrid, è uno dei club più importanti al mondo, se non quello più importante. Lì ha anche tantissimi amici, ha sempre lasciato una porta aperta. Per questo motivo non sarei sorpreso se dovesse fare ritorno al Real Madrid”.