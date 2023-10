José Altafini, ex sia di Juve che di Milan, ha parlato della sfida di San Siro a Radio Anch'io Sport su Radio Uno: "Il Milan aveva fatto meglio nel primo tempo, poi l’espulsione di Thiaw ha cambiato tutto. Ma quello che mi dispiace è che il Milan ha sempre gli stessi problemi da due anni. Non ha un vice Giroud, che è un grandissimo giocatore che anche se gioca male 89 minuti può sempre fare gol e poi soffre i contropiedi: ieri un contropiede ha causato l’espulsione di Thiaw".Gatti ha fatto 5 falli di fila su Leao e non è stato mai ammonito, solo all’ultimo. Non è possibile che un giocatore possa distruggere l’iniziativa di un avversario con così tanti falli".