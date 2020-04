Rinforzare il centrocampo. La Juve se lo starà ripetendo come un mantra, e tra Pogba e Tonali valuta l’acquisto di un nuovo regista. Esattamente, Pjanic non è più ritenuto incedibile e così Fabio Paratici sta lavorando al suo rimpiazzo. Tra i nomi sulla lista c’è anche quello di Jorginho, che ha rivelato alla rivista inglese FourFourTwo gli iniziali malumori della sua avventura al Chelsea: "L'anno scorso i tifosi mi prendevano in giro perché ero arrivato con un altro allenatore (Sarri, ndr). Ho sentito tante critiche ingiuste, ma non le ho mai contestate. Anzi, mi hanno dato la forza perché dentro di me sapevo che avevano torto. Così ho lavorato in silenzio come sempre per dimostrare che si stavano sbagliando. Però non è stato facile e avevo pensato di andare via". QUALE REGISTA? – È più che lecito pensare che Jorginho possa rimettere in discussione il suo presente al Chelsea per un futuro alla Juve, qualora squillasse il suo telefono e dall’altra parte della cornetta ci fosse il suo fan numero uno, Maurizio Sarri. Perno del gioco a Napoli, se l’è portato dietro a Londra e lo rivuole a Torino, il tecnico toscano pensa anche al suo fedelissimo in forza ai Blues per assegnare le chiavi del centrocampo bianconero. Al momento, il nome caldo è quello di Arthur, che però ha rivelato recentemente di volere rimanere al Barcellona. Poco male se Paratici dovesse trattare con decisione Jorginho, la creatura prescelta del tecnico toscano. Idee, progetti di mercato che comunque hanno alla base un assunto: Pjanic non è più incedibile, il posto in cabina di regia può diventare vacante.