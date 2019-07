Il centrocampista del Chelsea e della Nazionale italiana, Jorginho, ha parlato ad As del suo rapporto con Maurizio Sarri. Il tecnico toscano ha contribuito non poco alla crescita dell'italo-brasiliano, portandolo con s​é nel passaggio dal Napoli al Chelsea. Ora, però, le strade dei due si sono separate e Jorginho vuole rimarcare la sua professionalità, dribblando l'etichetta di "uomo di Sarri".



LE PAROLE - "​Sarri era il mio allenatore, non un amico. Abbiamo lavorato insieme per quattro anni ma ora si apre una nuova era, un nuovo capitolo della mia vita, tutti non vediamo l’ora. Sarri non c’è più, io sono rimasto qui e lavorerò per la mia squadra, il Chelsea"