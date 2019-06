“Vogliamo cercare di giocare a calcio, di divertirci. Stiamo cercando di realizzare questo obiettivo e credo che ci stiamo riuscendo”. Jorginho esprime tutta la sua felicità per la vittoria dell’Italia in Grecia. Un 3-0 che avvicina gli azzurri all’Europeo 2020. Il centrocampista azzurro commenta così il successo ai microfoni di Rai Sport: “Ognuno deve fare le cose che sa fare meglio e la cosa fondamentale è che tutti stiano svolgendo la fase difensiva con attenzione. C’è grande equilibrio, è stato fatto un grande lavoro di squadra. Stiamo pressando davvero bene”. Infine, una battuta sul possibile approdo del mentore Maurizio Sarri alla Juventus: “Vediamo cosa succederà, sarà una sua scelta. Non so cosa succederà con lui, ora penso alla Nazionale”.