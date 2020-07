3









Come racconta Tuttosport, tra Jorginho e il Chelsea è cambiato qualcosa. Il centrocampista ex Napoli non ha infatti giocato ancora dal post lockdown: zero minuti tra Premier e FA Cup, con Lampard che gli ha preferito Kanté nel ruolo di vertice basso davanti alla difesa. 37 partite, 7 gol e 2 assist finora in stagione, sembrava procedere tutto con discreto successo. Eppure, la sterzata voluta da Frankie rischia di aprire clamorosi scenari di mercato.



CI PROVA LA JUVE - Per TS, la Juve ha già fatto un primo sondaggio per il centrocampista. Parliamo chiaramente del pre ripartenza campionati: in ballo c'era ancora la chiusura di Arthur e per un istante Jorginho si è fatto alternativa. Ora no, ora è un vero e proprio obiettivo, in un centrocampo che perderà altri pezzi (Khedira? Ramsey) e che ha bisogno di un vertice basso anche per aiutare nella transizione Rodrigo Bentancur. Il Chelsea chiede non meno di 40-45 milioni di euro.