3









“Jorginho per la Juve”: Tuttosport dedica l’apertura al centrocampista del Chelsea, poi prosegue: “Arthur per ora non è convinto di lasciare il Barcellona e quindi i bianconeri sondano il Chelsea per il centrocampista azzurro, oltre che per Emerson Palmieri. Restano vivi anche i contatti col PSG per Paredes”.



Il Corriere dello Sport apre con le parole del Premier Conte: “Presto per la data”, poi prosegue: “Nell’ultimo decreto la svolta per superare il nodo quarantena, ma il primo ministro resta prudente: ‘Manca ancora la garanzia della massima sicurezza’”.



Scopri nella gallery de ilbianconero.com tutte le prime pagine dei giornali in edicola!