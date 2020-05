7









Possibile rivoluzione per il centrocampo della Juventus. Tra gli indiziati a lasciare i bianconeri c'è Miralem Pjanic, che potrebbe rientrare in qualche scambio ma anche Sami Khedira, che come riporta Calciomercato.com sembra arrivato alla fine dell'avventura alla Juve. E bisogna capire quali sono le intenzioni di Rabiot dopo una stagione - finora - con più bassi che alti. Partenze eventuali che in qualche modo dovranno essere sostituite da nuovi giocatori: l'obiettivo numero uno è quel Jorginho col quale Maurizio Sarri vorrebbe tanto poter lavorare di nuovo dopo averlo avuto già a Napoli e al Chelsea. GLI ALTRI NOMI - Contatti avviati con i Blues, che non chiudono a un'eventuale cessione ma vogliono almeno 40 milioni di euro, anche di più in caso di un'apertura al prestito iniziale, sempre che il periodo che stiamo vivendo non imponga nuove svalutazioni. Il discorso, però, si può allargare anche ad altri giocatori: perché nella rosa di Lampard c'è Emerson Palmieri sul quale la Juve ha messo gli occhi da diverso tempo e vorrebbe per la fascia sinistra, che potrebbe lasciare Alex Sandro entrato proprio in orbita Chelsea. Pensieri e idee Torino-Londra, Jorginho nel mirino della Juve.