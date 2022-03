In queste ultime ore uno dei nomi che sta prendendo alta quota nel mercato della Juventus è quello di Jorginho Frello. Il centrocampista Azzurro andrà in scadenza con i Blues nel 2023 e già da diverse settimane ha iniziato a gaurdarsi anche attorno, per capire cosa fare del suo futuro. A schiarire le idee di tutti ci ha pensato anche il suo procuratore Joao Santos, intervenuto ai microfoni di QSVS.



'La filosofia del Chelsea è quella di rinnovare i contratti all'ultimo minuto. La nostra priorità è quella di rinnovare con i Blues, altrimenti un ritorno in Serie A. La volontà di giocare in Italia c’è sempre. La Juventus? La prendiamo in considerazione'.