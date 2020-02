La Juventus di Maurizio Sarri è in cerca di un'identità, ma anche di interpreti che ne sappiano valorizzare lo stile di gioco. Così, secondo quanto riporta il Sun, ecco che dal mercato potrebbe arrivare una ghiotta opportunità. Infatti, il centrocampista italo-brasiliano Jorginho sarebbe stato scaricato dal suo allenatore al Chelsea, Lampard, che lo avrebbe inserito nella lista dei possibili partendi in estate. Jorginho è stato portato in Blues proprio da Sarri che, prima, lo aveva plasmato negli anni al Napoli. Un fedelissimo, insomma, sul quale la Juventus potrebbe piombare per dare al proprio allenatore un giocatore adatto al gioco che vuole portare sul campo.