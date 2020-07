5







di Andrea Bargione

Durante il derby della Mole, vinto dai bianconeri per 4-1, nel secondo tempo è stato sostituito Miralem Pjanic. Il giocatore, che ha già un accordo con il Barcellona, è stato poi sostituito in campo da Rodrigo Bentancur. Un passaggio di consegne a parere di molti, infatti Bentancur è scalato al posto di Pjanic, lasciando Matuidi come mezzala. Certo, sono giocatori assolutamente diversi, ma chissà che don Rodrigo possa prendere così finalmente le chiavi della Juventus in mano. Con l'arrivo di Arthur poi, che sicuramente, fa crescere tecnicamente e qualitativamente il livello del centrocampo bianconero.



JORGINHO-BENTANCUR - ​ La Juventus segue Jorginho da tempo, Paratici sa che Sarri lo vorrebbe al posto di Pjanic, per questo sta studiando la strategia per accontentarlo. La valutazione che fa il Chelsea, 50 milioni di euro, è considerata troppo alta, ma c'è tutto il tempo per raggiungere un accordo. Jorginho, nell'anno che porta all'Europeo, vuole giocare, sentirsi protagonista. E la Juve è una soluzione molto gradita. Ecco che però se si complicasse la pista che porta all'ex Napoli, la Juventus punterebbe tutto su Rodrigo Bentancur, responsabilizzandolo e lasciandogli così l'eredità di Miralem Pjanic. Un'opzione che la Juventus sta valutando molto attentamente e che lo stesso Sarri sta 'testando' in queste ultime partite di campionato.