Il suo è un nome che viene sistematicamente accostato alla. Stiamo parlando di, attualmente all', che però al momento sembra avere poche possibilità di tornare in Italia. Essendo in scadenza, d'altro canto, i bianconeri non possono escludere l'ipotesi di fare un approfondimento, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport. La Vecchia Signora, infatti, dovrà presto stabilire anche le dinamiche che dovranno regolamentare le gerarchie della nuova cabina di regia. Le soluzioni interne sono due: Nicolò, ad oggi indisponibile per la squalifica legata al caso scommesse, e Manuel