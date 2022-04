Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato di mercato e di Juventus: “Il Chelsea, ad oggi, non può comprare, vendere, prestare o rinnovare. Ho parlato con la dirigenza dei Blues, senza cambio di proprietà non si può fare nulla. Stante così le cose e senza un compratore per il club, resta a Londra al 100%. Ad ora, non ci può essere trattativa con la Juve. Conosco Cherubini da 20 anni, anche lui è consapevole di questa situazione. Possiamo - dice a calciomercato.it - solo aspettare se arriverà un compratore per il Chelsea”.